Соцсети: в Барнауле легковушка проехала на «красный» и устроила аварию

ДТП произошло в районе Аграрного университета. Фото: Даниил Ведерников

Сегодня, 10 октября, на проспекте Красноармейский в Барнауле произошла авария – один из автомобилей перевернулся на крышу. Об этом сообщают свидетели происшествия в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло в районе Аграрного университета: автомобиль «Жигули» проехал на красный сигнал светофора, врезался в другую машину аналогичной марки и перевернулся на крышу. При этом, водителей «пятнашки» успел сбить дорожный знак на трамвайной остановке, который упал на подростка.

- Парень был в сознании, но травмирован, лежал и не мог двигаться. Ему вызвали скорую помощь, - добавили очевидцы.

Свидетели предположили, что мужчина мог находиться в нетрезвом состоянии за рулем. В комментариях пишут, что в руках у него была бутылка, которую он после зачем-то разбил. Так это или нет - предстоит установить полицейским.

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