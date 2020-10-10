В Барнауле высадили почти 1400 деревьев и кустарников

Работы шли с начала осени Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с сентября высадили почти 1400 деревьев и кустарников. Работы по осенней посадке выполнило МБУ «Благоустройство и озеленение».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 888 деревьев и кустарников обрели дом на улице Солнечная Поляна от улицы Энтузиастов до Павловского тракта, на проспекте Ленина, в сквере Химиков, на площади Мира, в сквере у здания краевого правительства. Также более 500 молодых саженцев помогли посадить районные администрации и организации в рамках месячника осенней санитарной очистки. Деревья посажены по следующим адресам:

- улица Взлетная, 115,

- улица Сергея Ускова, 16,

- проезд Северный Власихинский, 116

- проспект Красноармейский, 103 и др.

В мэрии напомнили, что 8 октября прошла еженедельная акция «чистый четверг»: участники очищали от мусора скверы, парки, зеленые уголки, а также лесные массивы и склоны оврагов. За день вывезено 89 мешков мусора.