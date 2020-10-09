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Коронавирус Covid-19

Два ковидных госпиталя развернули в Алтайском крае

Всего для больных коронавирусом готовы более 3,3 тысяч коек
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Ковид на Алтае

Ковид на Алтае

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае развернулись два новых ковидных госпиталя. Речь идет о двух корпусах общим объемом 85 коек.

В Городской больнице №3 Барнаула в корпусе на улице Бехтерева подготовили для пациентов 60 коек, а в Михайловской ЦРБ развернули 25 коек. Всего в крае от коронавируса и пневмонии лечат в 18 госпиталях, общим объемом на 3323 койки.

- В больницах созданы все необходимые условия для оказания помощи больным данной категории. Организован штат специалистов, сформирован запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, - сообщается на региональном сайте правительства со ссылкой на Министерство здравоохранения Алтайского края.

Напомним, сейчас в крае более 15 тыс. заболевших коронавирусом. Большинство из них уже выздоровели.