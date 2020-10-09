Два ковидных госпиталя развернули в Алтайском крае

Ковид на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае развернулись два новых ковидных госпиталя. Речь идет о двух корпусах общим объемом 85 коек.

В Городской больнице №3 Барнаула в корпусе на улице Бехтерева подготовили для пациентов 60 коек, а в Михайловской ЦРБ развернули 25 коек. Всего в крае от коронавируса и пневмонии лечат в 18 госпиталях, общим объемом на 3323 койки.

- В больницах созданы все необходимые условия для оказания помощи больным данной категории. Организован штат специалистов, сформирован запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, - сообщается на региональном сайте правительства со ссылкой на Министерство здравоохранения Алтайского края.

Напомним, сейчас в крае более 15 тыс. заболевших коронавирусом. Большинство из них уже выздоровели.