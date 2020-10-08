На базе алтайских медучреждений открыли колл-центры

Большинство из центров уже начали консультации с пациентами Фото: Олег УКЛАДОВ

Во всех крупных медицинских учреждениях Алтайского края запустили колл-центры. Ежедневно операторы обрабатывают более 9 тысяч вызовов, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Большинство из центров уже начали консультации с пациентами, некоторые еще отлаживают работу, но запустятся до конца этой недели.

- В общей сложности в кол-центрах задействовано более 50 операторов - работников поликлиник. Сейчас они принимают около 9000 звонков в день, - пояснили в региональном Минздраве.

Напомним, ранее Минздрав края сообщил не невероятной загрузке учреждений. Чтобы справиться с потоком больных, госучреждения привлекли медиков из частных клиник. Это связано как с сезонным подъемом заболеваемости, так и с ростом числа случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в регионе подтверждено более 14,7 тысяч случаев инфицирования, 12721 человек уже вылечился.

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