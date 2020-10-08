Алтайские полицейские разыскивают мошенника, похитившего 270 тысяч

После получения кредита женщина частями перевела деньги на разные номера Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске полицейские устанавливают личность мошенника, который обманом похитил у женщины 270 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на телефон жительницы Рубцовска 1968 года рождения поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником известного банка. Он сообщил женщине, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит. Удивительно, но мужчина не соврал.

- Следуя инструкциям незнакомца, женщина продиктовала номер карты и код из СМС, тем самым переподключив услугу «мобильный банк». Не подозревая обмана, рубцовчанка оформила на себя кредит в сумме 270000 рублей, - отметили в полиции.

После получения кредита женщина частями перевела деньги на разные номера. Теперь же полицейским предстоит установить личность «честного» мошенника.

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