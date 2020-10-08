На Первом канале рассказали о проблемах с медициной в Барнауле

Поликлиники и бригады скорой помощи не справляются с таким большим потоком пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

На Первом канале в эфире программы «Время покажет» рассказали о непростой ситуации в сфере здравоохранения Барнаула. Так, пациенты, у которых подтвержден коронавирус, рассказали о том, что на протяжении долгого времени не могут попасть на прием к врачу и вызвать скорую медицинскую помощь.

О проблеме сообщил доктор экономических наук и кандидат психологических наук, сенатор от Брянской области Сергей Калашников. По словам Калашникова, ему позвонила жительница Барнаула и рассказала, что в течение трех дней не может дозвониться в поликлинику № 14 и вызвать врачей. Участник программы назвал ситуацию катастрофической.

Напомним, ранее Минздрав края подтвердил, что поликлиники и бригады скорой помощи не справляются с таким большим потоком пациентов. Чтобы успеть оказать помощь всем нуждающимся вовремя, госучреждения привлекают на помощь медиков частных клиник, студентов-медиков. Также накануне министерство объявило о срочном поиске водителей автомобилей скорой помощи.

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