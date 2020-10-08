Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Алтайском крае за сутки выявили сразу 134 случая заражения коронавирусом

Общее число инфицированных превысило 14,7 тысяч человек
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий
Общее число зараженных превысило 14,7 тысяч человек

Общее число зараженных превысило 14,7 тысяч человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки выявили сразу 134 случая заражения коронавирусом. Такое число не выявляли уже довольно долгое время.

Как пишет оперштаб края, всего в регионе подтверждено 14711 случаев ковида, 12721 человек уже вылечился от инфекции (плюс 69 за сутки). Лечение в госпиталях продолжают 1423 пациента, еще 10 человек лечатся на дому. Состояние 249 больных сейчас тяжелое, 102 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 2854 человека являются бессимптомными вирусоносителями и находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

- Кроме этого 1378 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 108 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам, - отметили в штабе.

Также специалисты зарегистрировали еще 10 летальных исходов, три из них – из-за тяжелого течения заболевания. За весь период пандемии скончались 557 человек, в том числе 246 – от коронавируса, 307 – по иным причинам. Еще четыре случая расследуют эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 октября 2020: зараженных COVID-19 более 14,5 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 8 октября 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости