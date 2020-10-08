Общее число зараженных превысило 14,7 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки выявили сразу 134 случая заражения коронавирусом. Такое число не выявляли уже довольно долгое время.

Как пишет оперштаб края, всего в регионе подтверждено 14711 случаев ковида, 12721 человек уже вылечился от инфекции (плюс 69 за сутки). Лечение в госпиталях продолжают 1423 пациента, еще 10 человек лечатся на дому. Состояние 249 больных сейчас тяжелое, 102 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 2854 человека являются бессимптомными вирусоносителями и находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

- Кроме этого 1378 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 108 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам, - отметили в штабе.

Также специалисты зарегистрировали еще 10 летальных исходов, три из них – из-за тяжелого течения заболевания. За весь период пандемии скончались 557 человек, в том числе 246 – от коронавируса, 307 – по иным причинам. Еще четыре случая расследуют эксперты.

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