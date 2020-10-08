В Центре «Наследники Ползунова» начался новый учебный год

В этом году в Центр поступило 152 школьника, успешно прошедшие вступительные испытания Фото: предоставлено пресс-службой

В Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, начался новый учебный год.

«В целях обеспечения безопасности школьников и сотрудников в условиях пандемии выполнены все необходимые требования Роспотребнадзора», – говорит директор Центра Юрий Шенкнехт.

В этом году в Центр поступило 152 школьника, успешно прошедшие вступительные испытания. Всего в Центре «Наследники Ползунова» обучается 460 школьников 5-11 классов из 72 учебных заведений г. Барнаула, г. Новоалтайска и ближайших населенных пунктов. Обучение ведётся по шести образовательным программам: «Пропедевтика», «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика и программирование», «Робототехника». Занятия проходят в шести специализированных лабораториях, оснащенных современным учебным оборудованием, и двух учебных классах под руководством лучших преподавателей ведущих вузов и школ краевой столицы.

Все эти условия созданы Фондом Андрея Мельниченко в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». Развиваемая в Центре образовательная среда позволяет учащимся максимально глубоко погрузиться в исследовательскую и изобретательскую деятельность, раскрыть свои творческие способности и уверенно добиваться поставленных целей.

«Приятно видеть восторженные лица ребята, которые прошли сложный конкурсный отбор, чтобы попасть к нам в Центр, и пришли на первые занятия, – рассказывает Юрий Шенкнехт. – К сожалению, видели мы и слезы у тех, кто не поступил к нам в этом году. Но не стоит отчаиваться, в следующем году у них будет возможность еще раз попробовать свои силы. Только не надо терять времени, а следует уже сейчас приступить к подготовке и принять активное участие в различных конкурсах и олимпиадах, проводимых Центром и Фондом Андрея Мельниченко. Мы будем ждать всех увлечённых, настойчивых и целеустремленных».