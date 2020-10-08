Барнаульская станция скорой медпомощи срочно ищет водителей

Сейчас в крае в сутки обслуживают около 1600-1700 вызовов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжают фиксировать рост числа вызовов скорой медицинской помощи. В связи с этим в краевом Минздраве сообщили о срочном поиске водителей в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

По информации министерства, к нанимаемым есть следующие требования:

- среднее (полное) общее образование и водительское удостоверение на право управления автомобилем первого-второго класса,

- наличие специальной подготовки по программе оказания первой медпомощи пострадавшим и обучения правилам их транспортировки;

- подготовка и наличие допуска к управлению транспортом с устройствами для световых и звуковых сигналов;

- стаж работы водителем автомобиля не менее трех лет.

При себе необходимо иметь справку от полиции об отсутствии или наличии судимости. По вопросам трудоустройства можно обратиться по телефону: 8(3852) 68-04-11.

Напомним, сейчас в крае в сутки обслуживают около 1600-1700 вызовов (в аналогичном периоде прошлого года – чуть больше 900). Всего в регионе работает 171 бригада СМП, в том числе 11 – в краевой столице.

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