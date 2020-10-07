Алтайский минздрав опроверг информацию об очередях за вакциной от коронавируса

Первые прививки от коронавирусом медикам уже поставили Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что российские регионы стоят в очереди на получение вакцины от коронавируса и Алтайский край проиграл эту «войну».

Однако ни в региональном минздраве, ни в федеральном данную информацию не подтвердили.

- Информация не соответствует действительности. Правительством Алтайского края подписано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации на поставку 2005 доз вакцины против коронавирусной инфекции для медицинских работников. Из них 42 вакцины в регион уже поступили в сентябре и реализованы, оставшаяся партия ожидается в октябре. Как заверили профильные специалисты Минздрава РФ, никакой гонки среди регионов в получении вакцины нет, все документально оформлено. Наличие соглашения свидетельствует о том, что вакцины в край будут приходить поэтапно, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае заразились коронавирусом уже почти 15 тысяч человек. Из них выздоровели более 12,6 тысяч. Скончались 547.

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