Артисты оркестра «Сибирь» ушли на карантин

Афиша выступлений оркестра "Сибирь" (фото: Instagram)

Несколько артистов Государственного Великорусского оркестра «Сибирь» им. Е.И. Борисова ушли на карантин.

- Из-за болезни артистов оркестра концерт «Танго - любовь моя» переносится с 10 октября на 19 декабря. Билеты действительны! Приносим извинения и желаем здоровья нашим бойцам, - говорится в объявлении на официальной странице оркестра в Instagram.

О дальнейших изменениях в репертуаре пока сообщений не было. Какая именно болезнь сразила музыкантов – тоже не уточняется.

Отметим, в настоящее время медики говорят о росте заболеваемости ОРВИ, вдобавок к этому с каждым днем увеличивается и число инфицированных коронавирусом. Помимо этого продолжается прививочная кампания. По состоянию на 2 октября вакцину получили почти 30% всего населения края (за счет средств федерального бюджета). За собственный счет прививки поставили почти 2,5 тысячи человек, что достаточно мало для создания коллективного иммунитета.