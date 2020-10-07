Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 октября 2020 года составило 14 577

Число инфицированных стремительно приближается к 15 тысячам Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 октября 2020 года возросло еще на 129 случаев и составило 14 577.

Об этом сообщает оперативный штаб региона. По его информации за прошедшие сутки новые инфицированные были выявлены по следующим территориям: Барнаул – 47, Бийск – 17, Первомайский район – 9, Камень-на-Оби – 6, Змеиногорский, Локтевский районы – по 5 заболевших, Славгород, Зональный, Крутихинский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Алейск, Калманский, Смоленский, Целинный Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Рубцовск, Алейский, Алтайский, Бийский, Ельцовский, Косихинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Выздоровело за этот же отчетный период 94 пациента. Таким образом, общее число выписанных составило уже 12 652 человека. Остаются на лечении в госпиталях 1363 пациента. Из них «тяжелых» - 265, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких – 97. Амбулаторно медицинскую помощь получают 15 человек.

- Кроме этого 1276 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И еще 113 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам, - добавляют в оперштабе.

За минувшие сутки произошло десять смертей среди инфицированных. Установлено, что шесть из них именно от COVID-19. Общее число жертв вируса – 547.