В Барнауле произошел конфликт между водителем скорой и другим автолюбителем

Драка с участием водителя скорой помощи

В социальных сетях появилось видео, на котором видно конфликт между водителем службы скорой помощи Барнаула и одним автолюбителем.

Как пишут в группе «Инцидент Барнаул», конфликт произошел напротив дома по улице Балтийской, 97. Предположительно, машина скорой мешала выехать из двора и из-за этого между мужчинами сначала произошла словесная перепалка, а после барнаулец толкнул водителя «кареты». Чем закончилась стычка – не уточняется.

В комментариях под постом разгорелся настоящий спор кто прав, а кто виноват в данной ситуации. Участники группы разделились пополам: кто-то уверен, что в данной ситуации был не прав водитель скорой, якобы он наплевал на остальных и встал так, как ему удобно, а другие понимают, что медикам сейчас и так нелегко, а если они еще будут искать удобное место для парковки, то могут не успеть к пациентам.