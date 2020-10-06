В Барнауле ремонтируют дорогу, ведущую к гребному каналу

Ремонт дороги к гребному каналу Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожники ремонтируют подъезд к спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На сегодня уже сняли старый слой асфальта, и началось выравнивание покрытия.

- На данном участке, протяженность которого составляет более двух километров, основные работы связаны с заменой существующего покрытия на новое и доведение проезжей части до нормативной ширины в необходимых местах. Также дополнительно будут выполнены работы по освещению. Работы на объекте должны быть завершены в полном объеме по контракту до 15 ноября 2020 года, - говорит начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Дмитрий Симоненко.

Стоимость работ по ремонту дороги, ведущей гребному каналу, составляет почти 42 миллиона рублей. Восстановление покрытия ведется в рамках подготовки к проведению второго этапа Кубка мира-2021 по гребле на байдарках и каноэ.