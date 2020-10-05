СМИ: Мэр Бийска заразился коронавирусом

Он получил результаты теста 5 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Бийска Александр Студеникин заразился коронавирусом, сообщает «Политсибру». Теперь ближайшие две недели чиновник проведет на самоизоляции.

Результаты теста стали известны 5 октября. По данным источника издания, госпитализация чиновнику не потребовалась. Он болеет дома. Пока неизвестно, заразился ли кто-то из его окружения.

Напомним, ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом. Спустя несколько дней после заражения его госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией. 4 октября он выложил фото из больничной палаты у себя в Instagram. В посте он рассказал, что пока что болеет.

У мэра Барнаула Вячеслава Франка тест на коронавирус показал отрицательный результат, хотя на День города он находился вблизи Томенко продолжительное время.

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