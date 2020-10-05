Заместитель мэра Бийска подал в отставку

Олег Гузеев координировал несколько направлений: энергетику, транспорт, ЖКХ и народное хозяйство. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель главы Бийска Олег Гузеев уходит в отставку. Информацию о том, что сегодня, 5 октября, у него последствий рабочий день, чиновник подтвердил «Бийскому рабочему».

Олег Гузеев координировал несколько направлений: энергетику, транспорт, ЖКХ и народное хозяйство.

– Не исключено, что увольнение Олега Гузеева стало «первой ласточкой» неудачного для Бийска года в реализации проекта «Городская среда»: томский подрядчик, выигравший конкурс на ремонт дворов, очевидно, не справился с задачей, – пишет «Бийский рабочий».

Вот-вот в городе уже выпадет снег, но многие дворы остаются лишь на этапе благоустройства. А если муниципалитет не выполняет работы, то по условиям федерального проекта он обязан вернуть полученные деньги.

В администрации Бийска пока не сообщили, кто будет управлять вопросами ЖКХ вместо Гузеева.

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