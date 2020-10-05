Роспотребнадзор прокомментировал всплеск заболеваемости коронавирусом в Бийске

Заболевшие выявлены в разных местах. Фото: Олег УКЛАДОВ

4 октября оперштаб в Алтайском крае предоставил статистику, по которой за прошедшие сутки в регионе выявили 105 новых случаев заболевания коронавирусом. Из этого числа 40 инфицированных приходится на Бийск. С чем связан такой всплеск заболеваемости, не новая ли это вспышка, пояснил краевой Роспотребнадзор.

Специалисты рассказали, что большую часть заболевших составляют взрослые. Это 33 человека, из них шестеро – медработники, которые обследовались в рамках планового мониторинга, заразились семь детей, 17 предприятий и организаций, где зарегистрировано по одному случаю среди сотрудников и десять человек – пенсионеры старше 60 лет. Также заразились семь детей: четыре школьника из разных школ, два детсадовца, которые заразились дома и один младенец.

Случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано, вспышки, по словам специалистов, нет.

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