В Барнауле трамвай №9 теперь будет ездить допоздна

Раньше по этому маршруту последний трамвай выезжал в 17:40. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле трамвай №9 теперь будет ездить дольше. В МУП «Горэлектротранс» сообщают, что теперь последний вагон будет отправляться со станции «Докучаево» в 20:52.

Изменения вступили в силу с 1 октября. Раньше по этому маршруту последний трамвай выезжал в 17:40. В Горэлектротрансе проанализировали пассажиропоток и приняли решение продлить время нахождения на линии трамвая №9.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле подорожает стоимость проезда. Цена билета увеличится на три рубля - в автобусах, трамваях и троллейбусах она составит 26 рублей и 28 рублей в маршрутках. Перевозчики объясняют повышение стоимости тем, что за последнее время произошло значительное удорожание ГСМ и электроэнергии. Что касается держателей электронных карт, то они практически не заметят повышения. Для них проезд подорожает только до 21 рубля.

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