В Барнауле трамвай №9 теперь будет ездить допоздна

Раньше по этому маршруту последний трамвай выезжал в 17:40.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле трамвай №9 теперь будет ездить дольше. В МУП «Горэлектротранс» сообщают, что теперь последний вагон будет отправляться со станции «Докучаево» в 20:52.
Изменения вступили в силу с 1 октября. Раньше по этому маршруту последний трамвай выезжал в 17:40. В Горэлектротрансе проанализировали пассажиропоток и приняли решение продлить время нахождения на линии трамвая №9.
Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле подорожает стоимость проезда. Цена билета увеличится на три рубля - в автобусах, трамваях и троллейбусах она составит 26 рублей и 28 рублей в маршрутках. Перевозчики объясняют повышение стоимости тем, что за последнее время произошло значительное удорожание ГСМ и электроэнергии. Что касается держателей электронных карт, то они практически не заметят повышения. Для них проезд подорожает только до 21 рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как Роспотребнадзор проверяет соблюдение масочного режима в транспорте Барнаула
Такие рейды проводят регулярно (подробнее)