Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 октября 2020 года составило 14022

Сейчас проходят лечение 1190 человек, из них в госпиталях находятся 1163 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 октября 2020 года выросло на 101 человека и составило 14022 случая инфицирования, в том числе 1044 ребенка до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 61, Бийский район – 9, Бийск, Рубцовск – по 6 заболевших, Кулундинский район – 5, Тальменский район – 4, Троицкий район – 3, Мамонтовский район – 2, Камень-на-Оби, Крутихинский, Ребрихинский, Смоленский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

Сейчас проходят лечение 1190 человек, из них в госпиталях находятся 1163 пациента, на амбулаторном лечении в условиях дневного стационара на дому - 27. Тяжелобольных пациентов – 251, к аппаратам ИВЛ подключены 89.

Отметим, что из общего числа заболевших 189 случаев – завозные, 7607 – по контакту с ранее заболевшими, 4525 – у больных внебольничной пневмонией, 3965 – у заболевших ОРВИ, в 5532 случаях – бессимптомное течение. Количество

К счастью, число выздоровевших также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось еще на 45 человек. Всего с начала пандемии из больниц Алтайского края уже выписали 12330 пациентов.

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