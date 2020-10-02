В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

На ярмарке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже в эту субботу, 3 октября, в каждом районе краевой столицы пройдут продовольственные ярмарки «Сделано в Барнауле». Они будут работать с 10 до 14 часов, пишет пресс-служба мэрии города.

Гости и жители краевой столицы смогут купить колбасные изделия, мясо и мясные полуфабрикаты, рыбу, молочную продукцию, кондитерские изделия и многое другое. На ярмарке стоимость продуктов значительно ниже рыночной – разница в цене некоторых позиций составляет 50%.

Торговля будет проходить с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением мер профилактики коронавируса. Покупатели должны быть в масках, иначе их не обслужат.

Ярмарки пройдут по следующим адресам:

- Железнодорожный район: проспект Красноармейский, 131; проспект Ленина, 71.

- Индустриальный район: улица Новосибирская, 16В

- Ленинский район: площадь Народная.

- Октябрьский район: проспект Ленина, 152; улица Германа Титова, 9.

- Центральный район: проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.

- На территории ярмарочной площадки для покупателей будут организованы места для обработки рук кожными антисептиками, обеспечено наличие масок. В случае их отсутствия можно будет обратиться к организаторам, - отмечают в мэрии.

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