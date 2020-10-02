В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

На ярмарке.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Уже в эту субботу, 3 октября, в каждом районе краевой столицы пройдут продовольственные ярмарки «Сделано в Барнауле». Они будут работать с 10 до 14 часов, пишет пресс-служба мэрии города.
Гости и жители краевой столицы смогут купить колбасные изделия, мясо и мясные полуфабрикаты, рыбу, молочную продукцию, кондитерские изделия и многое другое. На ярмарке стоимость продуктов значительно ниже рыночной – разница в цене некоторых позиций составляет 50%.
Торговля будет проходить с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением мер профилактики коронавируса. Покупатели должны быть в масках, иначе их не обслужат.
Ярмарки пройдут по следующим адресам:
- Железнодорожный район: проспект Красноармейский, 131; проспект Ленина, 71.
- Индустриальный район: улица Новосибирская, 16В
- Ленинский район: площадь Народная.
- Октябрьский район: проспект Ленина, 152; улица Германа Титова, 9.
- Центральный район: проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.
- На территории ярмарочной площадки для покупателей будут организованы места для обработки рук кожными антисептиками, обеспечено наличие масок. В случае их отсутствия можно будет обратиться к организаторам, - отмечают в мэрии.
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