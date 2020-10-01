Прокуратура нашла нарушения в алтайской колонии

Личный прием в колонии Фото: предоставлено пресс-службой

Прокуратура провела проверку в одной из алтайских колоний и нашла некоторые нарушения.

Проверка побывала в ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю в городе Рубцовске. В ней содержатся осужденные мужчины, впервые приговоренные к реальному лишению свободы. Заместитель прокурора края Вячеслав Шипиев совершил обход территории, посетил отряды, штрафные камеры и другие помещения. Помимо этого он провел личный прием осужденных. Они смогли обсудить с ним как вопросы связанные с расследованием уголовных дел, так и социальные проблемы.

- Особое внимание обращено на соблюдение прав осужденных, привлеченных к труду, обеспечения их средствами индивидуальной защиты, - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

В итоге были выявлены нарушения законодательства в части материально-бытового обеспечения осужденных, при привлечении их к труду, обеспечении режима и воспитательной работы. По результатам проведенной проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.