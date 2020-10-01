Многодетная семья из Барнаула лишилась выплат из-за технического сбоя

После того, как ошибку устранили, семье выплатили все пособия, включая пропущенный период Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле многодетная семья была вынуждена обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека, так как из-за технической ошибки они остались без выплат.

Началось все с того, что семья подала в Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу необходимые документы через Госуслуги.

- Родители надеялись беспрепятственно реализовать законное право своих детей на социальное обеспечение, - говорит омбудсмен Борис Ларин.

В итоге их заявки была рассмотрена, но на нее пришел отказ. Причина - превышение размера среднедушевого дохода на каждого члена семьи, что было крайне удивительно, ведь за месяц до обращения за выплатами отец троих детей лишился работы. Соответственно, размер доходов семьи значительно сократился.

Семья была вынуждена обратиться к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину. От своего имени он направил запрос в соответствующие инстанции. И тут выяснилось, что отказ произошел из-за сбоя в одной из программ, которая не показала, что глава семьи был признан безработным.

- Решение об отказе в назначении мер социальной поддержки было пересмотрено. Многодетной матери принесены извинения за доставленные неудобства. За пропущенный период семье начислены все положенные выплаты, - добавляет омбудсмен.