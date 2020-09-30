В Барнауле 100% домов в контуре СГК подключились к отоплению

В этом году на запуск тепла ушло восемь дней Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на 30 сентября 100% жилых домов в контуре СГК подключены к отоплению. Напомним, отопительный сезон в краевой столице стартовал еще 22 сентября, но на полный запуск тепла в городе ушло восемь дней.

В настоящее время специалисты компании налаживают гидравлику с учетом всей нагрузки, а управляющие компании должны отрегулировать равномерное распределение тепла внутри домов.

Социальные учреждения практически все подключились. В настоящее время тепло еще не поступило в два медучреждения. А вот жилые дома полностью вступили в новый отопительный сезон.

Если в вашем доме есть отопление, но в квартире все равно некомфортная температура, то нужно обратиться в организацию, которая управляет вашим домом: УК, ТСЖ, ТСН и т. д.

- Если дом подготовлен к отопительному сезону правильно, но проблема не устранена, то представители УК обращаются в теплосетевое подразделение СГК. После этого совместно с УК инспектор СГК замеряет температуру в квартирах, фиксирует показатели на подаче ресурса в дом и на основе этих данных составляет акт. В акте указывается предписание увеличить или уменьшить диаметр сопла элеваторного узла, чтобы в дом поступало больше или меньше тепла и все квартиры были в равной степени комфортности, - объяснили в компании.