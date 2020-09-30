Барнаулец получил немалый срок за кражу норковой шубы

Осужденный похитил из шкафа шубу Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула осудили за кражу норковой шубы. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы.

Прошлой осенью осужденный и его подруга отдыхали в гостях у соседки и распивали спиртные напитки. Женщина проговорилась своим знакомым, что забрала из ателье норковую шубу родственницы, которую отремонтировали.

- Когда соседка от количества выпитого уснула, осужденный похитил из шкафа шубу и в тот же вечер заложил ее в ломбард. На вырученные от продажи денежные средства он купил спиртное и отпраздновал событие со своей подругой, - рассказала помощник прокурора Ленинского района краевой столицы Ольга Остапчук.

В итоге, мужчине назначили наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кстати, осужденный ранее был судим и очередному приговору даже обрадовался.