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Жильцы барнаульской многоэтажки пожаловались на затопленный подвал

Вода идет из лопнувших труб.
Анна Перевощикова
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Скриншот видео "Гражданского патруля"

Скриншот видео "Гражданского патруля"

Жильцы дома по улице Советской Армии пожаловались на подвал, затопленный водой из труб. Об этом они рассказали общественникам «Гражданского патруля».

Как сообщили в организациим, жители многоэтажки на ул. Советской Армии, 133А не первый год страдают от бассейна в подвале. Трубы лопнули, а вода теперь плещется прямо под квартирами барнаульцев, но никто не спешит исправить проблему.

-В подвале постоянно стоит вода. Пройти можно только в резиновых сапогах. Управляющая компания ЖЭК «Петровское» мер по откачиванию воды не предпринимает. Жителями обнаружены протекающие трубы в подвале. Затопляется с первого по четвертый подъезд, - отметил общественник Игорь Берг.

«Гражданский патруль» обратился в инспекцию жилищного и строительного надзора Алтайского края для проведения проверки по данному факту.

ЧП