Жильцы барнаульской многоэтажки пожаловались на затопленный подвал

Скриншот видео "Гражданского патруля"

Жильцы дома по улице Советской Армии пожаловались на подвал, затопленный водой из труб. Об этом они рассказали общественникам «Гражданского патруля».

Как сообщили в организациим, жители многоэтажки на ул. Советской Армии, 133А не первый год страдают от бассейна в подвале. Трубы лопнули, а вода теперь плещется прямо под квартирами барнаульцев, но никто не спешит исправить проблему.

-В подвале постоянно стоит вода. Пройти можно только в резиновых сапогах. Управляющая компания ЖЭК «Петровское» мер по откачиванию воды не предпринимает. Жителями обнаружены протекающие трубы в подвале. Затопляется с первого по четвертый подъезд, - отметил общественник Игорь Берг.

«Гражданский патруль» обратился в инспекцию жилищного и строительного надзора Алтайского края для проведения проверки по данному факту.