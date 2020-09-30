В Барнауле планируют ликвидировать 57 несанкционированных свалок

. Убирать будут парки, скверы, зеленые уголки, участки в лесу Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле 1 октября стартует месячник осенней санитарной очистки. Всего в краевой столице планируют убрать 57 несанкционированных свалок мусора.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, каждую неделю в октябре будут проводить «чистый четверг» - 1,8,15,22 и 29 октября. Убирать будут парки, скверы, зеленые уголки, участки в лесу и склоны оврагов. Также запланировано 145 экологических акций.

- Порядок будут наводить в парке «Целинников», на территории бывшего стадиона «Мотор», на Бульваре Медиков, на аллее по проспекту Космонавтов, в зеленой зоне по улице Карла Маркса, в сквере на проезде Рыночном, на Сиреневом бульваре и других территориях, - отметили в мэрии.

Также рабочие продолжают озеленять город. Работы начались еще 23 сентября. Осенью планируется посадить 396 деревьев и 1090 кустарников.