На Алтае будут судить мужчину за жестокое убийство 90-летней женщины

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины. Его обвиняют в жестоком в разбое и убийстве 90-летней женщины, которая находилась в беспомощном состоянии.

По данным следствия, в мае этого года в одном из сел Бийского района в дом женщины пришел обвиняемый и попросить занять ему немного денег. Она отказала ему, что сильно разозлило преступника, и он не меньше шести раз ударил хозяйку дома тупым предметом по голове. Женщина скончалась от полученных травм, а злоумышленник забрал из дома две тысячи рублей и потратил их на спиртное.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал частично. Однако следствием собраны достаточные доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями, - отметили в региональном следкоме.

Уголовное дело передано в суд.