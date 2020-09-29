В Барнауле полицейские нашли гараж с угнанными автомобилями

В гаражах оперативники обнаружили 13 угнанных автомобилей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полицейским удалось перекрыть крупный канал легализации угнанных автомобилей. Они задержали четырех злоумышленников, которые похищали машины и меняли их номера.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, полицейские установили, что двое злоумышленников перегоняли похищенные машины из Новосибирской области в Алтайский край. Их сообщник приваривал им новые номерами, а также прикреплял новые регистрационные знаки. В гаражах оперативники обнаружили 13 угнанных автомобилей стоимостью от пятисот тысяч до двух миллионов рублей. В основном, это были внедорожники.

По предварительно информации, машины так подготовили к продаже на территории одной из стран ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело по статье 326 УК РФ. Один из автомобилей уже опознали, и совсем скоро он вернется к своей законной хозяйке в Новосибирск.