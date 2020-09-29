В Алтайском крае три человека погибли при пожаре

Пожар произошел утром. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в Петропавловском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Дело возбудили по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. По данным следствия, утром 28 сентября в Петропавловском районе огнем охватило частный дом. После тушения пожара были обнаружены тела трех человек. Среди них 54-летний хозяин дома и два местных жителя 43 и 62 лет.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли некоторые вещественные доказательства. По ним назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.