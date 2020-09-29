На Алтае запустили уникальную программу профессионального наставничества «Цифровой зачет»

"Цифровой зачет" Фото: предоставлено пресс-службой

1 октября в Алтайском крае стартует программа профессионального наставничества «Цифровой зачёт» http://digitalexam.altstu.ru.

Проект будет реализовывать Алтайский государственный технический университет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) https://myrosmol.ru.

В рамках проекта запланированы практикоориентированная школа «Наставник» для студентов 2-4 курсов факультета информационных технологий АлтГТУ и образовательные мастер-классы по программированию «Цифровой зачёт» для школьников сельских и пригородных территорий Алтайского края.

Так, в рамках школы «Наставник» для студентов будут организованы мастер-классы, проектные мастерские и занятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков, стратегическая сессия, занятия по углубленному изучению программирования.

Участниками образовательных мастер-классов по программированию «Цифровой зачёт» станут учащиеся 9−11 классов 20 сельских школ Алтайского края, где меньше всего представлена статистика по выбору предмета «Информатика и ИКТ» для сдачи ЕГЭ. «Предполагается, что студенты-наставники помогут «подтянуть» знания у школьников и постараются заинтересовать ребят изучать предмет», – комментирует руководитель проекта Татьяна Зверева.

Открытие программы состоится 1 октября в 13:00 в актовом зале АлтГТУ (главный корпус, пр. Ленина, 46). Старт проекту дадут ректор АлтГТУ Андрей Марков, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, директор МБОУ СОШ №53 Барнаула Юлия Галкина, представители экспертного сообщества Алтайского края.

После торжественной церемонии открытия состоится нетворкинг-сессия с министром минсвязи региона на тему «Как стать настоящим профессионалом», а также открытый диалог с руководителями организаций, осуществляющих свою деятельность в области IT- и цифровых технологий.