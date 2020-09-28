Барнаульская медсестра объяснила, почему скорая едет шесть часов

Скорая помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудница барнаульской скорой помощи популярно объяснила, почему врачи могут ехать на вызов «шесть часов».

- Люди! Вот неужели вы действительно думаете, что если вы позвонили в скорую в 14:02, объявили о том, что у вас температура и направление с поликлиники с пневмонией, а к вам приехала проклятая скорая в 21:36, что медики действительно ехали к вам более 6 часов? – удивляется медик.

По ее словам, такое могло произойти из-за большой нагрузки на врачей. И скорее всего вызов "висел" у диспетчера все эти часы. Потому что есть еще травмы, инсульты, инфаркты, кровотечения, на которые медиков отправляют сразу, соответственно, вызов по температуре может и перенестись.

- Вот я, освободилась, и мне дали вашу «температуру», спустя шесть часов. И ехала я к вам минут семь от силы. Приехала, а вы мне с порога "милости-приятности" на повышенных тонах, с матами "на закуску". Вы какое право имеете срываться и орать на медиков? Ну вы в Минздрав-то жалуйтесь или на прямую линию с президентом. Мы только "пешки" в данной системе, - говорит женщина.

По ее словам «неотложная помощь», когда нет прямой угрозы жизни, должны оказывать поликлиники

- И я не жалуюсь. Я люблю свою работу. Особенно, когда ты понимаешь, что людям действительно нужна твоя помощь. Я просто пытаюсь донести до людей, что мы не железные. И мы не можем разорваться на всех одновременно. Будьте понимающими, написала на своей странице Анастасия Колмакова.