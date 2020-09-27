В Барнауле нашли место под строительство 25-этажек

На указанном участке можно строить здания высотой в 75 метров Фото: Алтайский портал недвижимости

Власти Барнаула выставили на аукцион земельный участок, на котором можно строить 25-этажные жилые здания.

Как пишет «Алтайский портал недвижимости», участок площадью почти две тысячи квадратных метров располагается на улице Чеглецова, 68а. примечательно, что там уже есть объект незавершенного строительства в 51,6 кв. м степенью готовности 13%, а сам аукцион состоится повторно.

Главное преимущество указанной территории в том, что здесь можно возводить дома до 75 метров в высоту, то есть 25 этажей. Также это могут быть и гаражи, медицинские или образовательные учреждения, спортивные центры и т.д.

Аукцион будет проводиться на основании решения суда, который изъял у предыдущего собственника данный объект путем продажи с публичных торгов. Начальная цена составляет 107 тысяч рублей. Однако вероятнее всего, будущему арендатору земли придется заплатить дополнительную плату.

Аукцион состоится 10 ноября текущего года.