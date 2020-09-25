Охранник украл деньги ради памперсов для своего ребенка

Мужчину осудили. Фото: Олег УКЛАДОВ

Охранник одного из торговых центров при обходе в сети мини кофеин увидел лежащую на прилавке банковскую карту, на которой был записан код доступа к ней. Недолго думая, он переоделся в гражданскую одежду и снял кэш.

После чего вернул карту на место. Владелец карты получил уведомление о списании 10 тыс. рублей выяснил адрес терминала, через который произошло снятие денег. Сотрудники магазина получили запись с камер видеонаблюдения, при просмотре которой было установлено, что парень, снимавший денежные средства похож на охранника торгового центра.

Когда мужчину вычислили на него завели уголовное дело п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража).

- В судебном заседании осужденный вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, пояснил, что денежные средства ему были необходимы для покупки памперсов своему ребенку, - рассказала помощник прокурора Ленинского района Ольга Ананина.

По результатам рассмотрения уголовного дела, виновный осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.