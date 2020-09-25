Пьяный тракторист задавил мужчину на Алтае

Орудие преступления. Фото: материалы пресс-служб

Пьяный тракторист задавил 57-летнего односельчанина, наехав на него колесом прицепа подборщика рулона. Это произошло 21 сентября около 22.00 в Усть-Канском районе, на поле в 800 метрах от озера Букалу.

Об этом сообщает управление следственного комитета по Республики Алтай. На сеноуборочных работах 52-летний мужчина управлял трактором «Беларусь».

От полученных травм зазевавшийся мужчина скончался на месте происшествия через несколько минут.

В итоге на пьяного водителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Теперь его могут лишить свободы на срок до двух лет, но не исключено, что мужчина просто отделается исправительными работами.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.