Его аккаунт взломали, школьник решил вернуть утраченный пароль и нашел взломщика. Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Барнаульский геймер сдал жулику данные карты мамы ради онлайн-игры. Его аккаунт взломали, школьник решил вернуть утраченный пароль и нашел взломщика.

- Чтобы восстановить доступ, мошенник потребовал продиктовать данные банковской карты родителей, а также смс-коды. Мальчик следовал всем указаниям, в результате чего произошло списание денежных средств в размере 87 тысяч рублей, - пишет управление МВД по краю.

После того, как мамина карта серьезно «полегчала», подросток ей во всем признался. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК (Мошенничество).

Чтобы обезопасить себя от взлома аккаунта, пользователям соцсетей советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать непроверенные приложения и следить, куда вводятся логины и пароли.