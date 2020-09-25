В Алтайском крае стали чаще ловить взяточников. Рост отмечается по итогам первого полугодия.

- Коррупция причиняет ущерб авторитету государственной власти, интересам службы в государственных, муниципальным структурам, некоммерческим и коммерческим организациям, - сообщает прокуратура. - Нарушения выражаются в получении должностными лицами благ за действия, противоречащие служебным интересам. Так же к действиям, подпадающим под коррупционные, относятся и деяния лиц, передающих указанные блага представителям власти.

О наиболее распространенных коррупционных проявлениях и об ответственности рассказали помощники прокурора Центрального района города Барнаула Маргарита Мельникова и Денис Петрик.