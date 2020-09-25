В Барнауле пройдет акция по приему вторсырья «Разделяя – сохраняй»

26 сентября в Барнауле пройдет ставшая уже традиционной акция по раздельному сбору мусора «Разделяя - сохраняй». Инициатор – общественная организация «Мусора. Больше. Нет».

На нескольких точках в городе будут собирать вторсырье: металл, стекло, макулатуру, просроченные лекарства, ветошь, пластиковые бутылки и банки, сломанную бытовую технику, бытовые картриджи и т.д.

Также на точки приема можно будет принести вещи для фонда «Доброе сердце» и помощь для приюта «Ласка».

Стационарные точки приема будут на территории гипермаркета «Леруа Мерлен» (Павловский тракт 192а/1), в Парке спорта А.Смертина и рядом с Геомаркетом, пр-кт Ленина, 154а,к1, плюс будут работать мобильные пункты приема, - сообщает пресс-служба Минприроды региона.

С подробной информацией можно ознакомится здесь.