Продукцию из колоний Алтайского края будут продавать на продовольственной ярмарке

Из колоний с заботой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Продукцию, сделанную руками алтайских заключенных, будут продавать на продовольственной ярмарке в Барнауле. Она пройдет в субботу, 26 сентября. Площадка ИК-3 разместится в Индустриальном районе Барнаула, на ул. 50 лет СССР, 51а.

- Посетители ярмарки смогут приобрести мясные полуфабрикаты: пельмени, вареники, фаршированные блинчики, хинкали, чебуреки и др.. Также, в продаже будет растительное и сливочное масло, кондитерские изделия и сувенирная продукция. Покупателей ждут с 10.00 до 14.00 часов, - сообщает пресс-служба ФСИНа

УФСИН России по Алтайскому краю – постоянный участник городских продовольственных социальных ярмарок. Вся продукция учреждений УИС края сертифицирована. В ней нет никаких искусственных красителей, добавок и отдушек – только натуральное сырье.

Ранее сообщалось, что осужденные занимаются ремонтом автомобилей на базе одной из колоний.