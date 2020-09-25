Крупный подрядчик сменил «прописку» с томской на барнаульскую

«Селф» помимо строительства жилых домов является одним из главных подрядчиков властей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из крупнейших подрядчиков Алтайского края ООО «Селф» сменил юридический адрес. Ранее фирма была зарегистрирована в Томской области, а теперь – в Барнауле.

- 21 сентября фирма зарегистрировалась на проспекте Калинина, 116/2. В этом здании уже долгое время находится офис «Селфа», а также Майминского завода ЖБИ, Барнаульского завода винтовых свай. Таким образом, теперь фирма стала налоговым резидентом края, что может отразиться на будущих отчетах контролирующих органов, - пишет Банкфакс.

«Селф» помимо строительства жилых домов является одним из главных подрядчиков властей на крупных проектах, возведение которых затягивалось по той или иной причине. Среди них реконструкция художественного музея, возведение кукольного театра «Сказка».

- Кроме того, «Селф» ведет и долгострой противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске. Помимо этого застройщик зачастую берется за строительство многочисленных социальных объектов, таких как детские сады и школы в новых кварталах Барнаула, - пишет издание.