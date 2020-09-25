В Барнауле подключили 1860 жилых домов к отоплению

Сезон начался 22 сентября по распоряжению администрации города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул входит в новый отопительный сезон. По состоянию на пятницу, 25 сентября, к отоплению подключили 1860 многоквартирных домах.

Сезон начался 22 сентября по распоряжению администрации города. Чуть ранее подключать к отоплению начали социальные учреждения – школы, детские сады, больницы.

- По данным комитета по энергоресурсам и газификации города на утро 25 сентября, к теплу подключены 185 детских садов (99,5% от общего числа), 91 школа (98%) и 36 учреждений дополнительного образования (92%), 74 медицинских учреждения (53%), - сообщает пресс-служба городской администрации на своем сайте.

Как сообщают энергетики, на подключение многоквартирного дома в среднем уходит одна рабочая смена. Если теплоснабжение в доме не запустят, обращаться необходимо в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.