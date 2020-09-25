В Рубцовске начал работать детский технопарк

Фото пресс-службы

В Рубцовске в рамках нацпроекта «Образование» открылся детский технопарк. Он стал уже четвертым парком в регионе. Дети смогут заниматься там инженерно-конструкторской и научно-исследовательской деятельностью.

В новом технопарке будут работать четыре квантума: виртуальной и дополненной реальности, «IT-квантум», «Робоквантум», а также «Хай-тек». С ребятами будут заниматься опытные специалисты, сообщает официальный сайт региона.

- «Кванториум» оснастили компьютерами с современным программным обеспечением для 3D-моделирования, 3D-принтерами. Уже получили также паяльное оборудование, измерительные приборы, слесарный инструмент, оборудование для лазерной резки и многое другое. Есть возможность совершать виртуальные экскурсии в лучшие музеи мира, применять информационные технологии для решения прикладных задач, - пишет пресс-служба.

Предполагается, что в парке будут заниматься до 450 человек.