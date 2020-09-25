Почти тысяча жителей человек сдали тест на ВИЧ в Алтайском крае

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Исследования проводились в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске и Новоалтайске в рамках всероссийской акции по выявлению вируса иммунодефицита человека.

В городах работали автомобильные медицинские пункты. В Барнауле он размещался в центре города у гостиницы «Центральная». Там выстроилась большая очередь из желающих узнать свой статус.

- Благодаря организаторам акции и ярким мобильным комплексам мы смогли побывать одновременно в нескольких точках Алтайского края, что дало возможность еще раз актуализировать важные вопросы профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом для жителей всего края. Мы работаем по трем направлениям: раннее выявление ВИЧ-инфекции, своевременная постановка на учет и назначение эффективной терапии, которая позволяет нашим пациентам жить долго и качественно, а также информирование населения, - считает главный инфекционист края Валерий Шевченко.