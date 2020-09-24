28 человек вывели из горящего дома в Рубцовске

Никто из жильцов дома не пострадал Фото: Анна СЕМИНА

В ночь на четверг, 24 сентября, в Рубцовске произошел пожар в многоквартирном доме. Огнеборцы вывели из него 28 человек.

Звонившие в пожарно-спасательную службу сообщили, что возгорание произошло в одном из подсобных помещений жилого дома по улице Красная.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных на первом этаже четырехэтажного здания было сильное задымление, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сначала звено газодымозащитной службы с помощью спасательных масок вывели четырех жильцов, среди которых был ребенок, а затем по лестницам вывели еще 24 человек. Никто из них не пострадал.

В общем сложности на тушение пожарные потратили не более шести минут и еще около 30 минут для того, чтобы полностью устранить последствия. Причина происшествия устанавливается.

На ликвидации возгорания были задействованы 14 человек личного состава и пять единиц техники.