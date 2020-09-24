Стало известно, кому в первую очередь поставят прививки от коронавируса

Медикам и учителям в первую очередь поставят прививку от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Первые 42 прививки от коронавируса в Алтайском крае поставят медицинским работникам. Об этом ИА «Политсибру» сообщил со ссылкой на краевой миндрав.

Непосредственно самая первая вакцина достанется главному эпидемиологу региона Ирине Переладовой. Ей приставят прививку препарата «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V), которая была разработана в Центре им. Гамалеи.

- Все 42 человека, которые участвуют в последнем этапе испытаний – медицинские работники. Вакцинация проводится на добровольной основе, - подчеркнули в минздраве. - Это пилотная поставка. На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с процессом.

Такие же партии вакцины поступили и в другие регионы. Одна из главных задач – правильно отработать механизм логистики, распределения и организация вакцинации. Дело в том, что транспортировка и хранение допускается только при температуре не выше -20 градусов. Необходимое для этого оборудование в «Аптеки Алтая» уже закупили.

В ближайшие 2-3 недели в край поступят около двух тысяч доз вакцины. А вот массовая прививочная кампания начнется только после накопления информации от пострегистрационных исследований. Первыми вакцинируют учителей и медицинских работников.