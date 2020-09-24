Воспитанник алтайского футбола подписал контракт с московским «Локомотивом»

Артем Карпукас будет играть под №93 Фото: предоставлено пресс-службой

Воспитанник спортшколы Алексея Смертина Артем Карпукас стал игроком московского «Локомотива». На днях 18-летний спортсмен подписал свой первый контракт.

Два дня назад, 22 сентября, уроженец Бийска Артем Карпукас подписал свой первый профессиональный контракт. Он будет выступать за молодежную команду столичного «Локомотива». Карточка с его данными уже появилась на официальном сайте клуба.

Артем начинал заниматься футболом в Бийске у тренера Сергея Коновалова, но потом его приняли в систему спортшколы «Алтай». Там его наставником был Олег Киушкин. В 2014 года Карпукаса пригласили в Академию футбола московского «Локомотива», где он проучился до самого выпуска.

В молодежном «Локомотиве» наш земляк будет выступать под №93. Если Карпукас сможет себя проявить, то не исключено, что его примут в основной состав «железнодорожников».