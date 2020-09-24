Колючая проволока. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае задержали 15 человек в ходе операции «Розыск», все они осужденные, которые уклонялись от исполнения наказания

В течение двух дней сотрудники УФСИН проверили около 300 адресов, в результате установлено местонахождение 15 граждан. Трое из них разыскивались сотрудниками других территориальных органов ФСИН России, - сообщает пресс-служба ведомства.

Один из них, прятался у друзей, другой сидел дома, третий вообще уехал на заработки на сборе облепихи вместо того, чтобы нести свое наказание в виде исправительных работ.

Никто из задержанных сотрудникам УФСИН сопротивление не оказывал. Наказание без изоляции от общества им заменили на реальное лишение свободы. Всего с начала 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержано 106 осужденных, пишет пресс-служба.