С 1 октября в Алтайском крае изменится расписание электричек

Расписание изменится только у указанных поездов, остальные будут ходить по привычному времени Фото: Олег УКЛАДОВ

Со следующего четверга, 1 октября, в Алтайском крае изменится расписание движение пригородных поездов. Это связано с окончанием дачного сезона.

В частности, больше не будет ходить электричка из Барнаула до Озерок в 19.58, а обратный электропоезд с отправлением в 4.34 утра и прибытием в 5.56 будет курсировать только в будни.

Помимо этого изменяется расписание для выходных и праздников для следующих поездов:

№6224 Барнаул - Заринская (отправление в 8.31, прибытие в 10.35);

№6227 Заринская - Барнаул (отправление в 14.40, прибытие в 16.47).

Следующие электропоезда будут курсировать ежедневно, кроме вторника и четверга:

№6111 Барнаул - Ребриха (отправление в 9.04, прибытие в 12.06);

№6112 Ребриха - Барнаул (отправление в 13.38, прибытие в 16.36).

С 6 октября отменят электрички:

№6386 Барнаул - Баюново (отправление в 9.27, прибытие в 10.44);

№6385 Баюново - Барнаул (отправление в 14.20, прибытие в 15.35);

№6382 Барнаул - Овчинниково (отправление в 8.12, прибытие в 10.18);

№6381 Овчинниково - Барнаул (отправление в 13.42, прибытие в 15.35).

Помимо этого с 6 октября поезд Овчинниково-Барнаул будет отправляться раньше – в 15.09 (прибытие – в 17.03).

Ближе к концу месяца, с 26 октября полностью отменят следующие пригородные поезда:

№6384 Барнаул - Овчинниково (отправление в 8.12);

№6383 Овчинниково - Барнаул (отправление в 15.09).

С 1 ноября отменяется электропоезд №6224 Барнаул - Заринская (отправление в 8.31).

Помимо этого с ноября изменится периодичность движения электропоезда №6227 Заринская – Барнаул – только по воскресеньям (отправление в 14.40, прибытие в 16.47).