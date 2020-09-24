В Барнауле открылась выставка игрушек

Выставка будет работать до 28 марта 2021 года. Фото: предоставлено пресс-службой

В четверг, 24 сентября в Государственном художественном музее Алтайского края (улица Максима Горького, 16) открывается выставка «Игрушка-вещь серьезная».

Как говорят авторы выставки, она посвящена актуальной теме детства, игровой культуры детворы разных веков и поколений. Гости музея смогут увидеть больше ста предметов из его фондов.

Здесь и дымковская, и филимоновская игрушка, и игрушки Каргополья. Яркие, нарядные, поражающие своей плавностью и изящностью форм.

- Народная мудрость и юмор, выразительная пластика резной богородской игрушки не требует красок. Чистая фактура дерева притягивает и пробуждает фантазию. Всемирно известная и любимая красавица-матрешка представлена в экспозиции старинной двухместной игрушкой, изображающей витязя с супругой, - говорят в музее.

Помимо этого представлена традиционная керамическая игрушка Алтайского края. По большей части это находки из районов. Работы выполнены руками старых мастеров. Также в экспозицию представлена реконструированная коллекция керамической игрушки, созданная Лилией Живовой и Светланой Галузой.

Помимо этого Татьяна Горбунова и Людмила Усольцева представят свою коллекцию традиционных сшивных и кукол-скруток. И это далеко не полный список всего того, что можно будет увидеть на выставке. Причем некоторыми игрушками гостям даже разрешат поиграть.

Экспозиция будет работать до 28 марта 2021 года.