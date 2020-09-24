Работа алтайского кинорежиссера стала призером Всероссийского фестиваля визуального творчества

Призера фестиваля наградят в октябре Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Фильм Андрея Есаулова «Выбираю деревню на жительство» стал призером Х Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока».

Этот фестиваль был организован министерством культуры РФ совместно с Государственным Российским Домом народного творчества имени Василия Поленова. Фильм, который представил наш земляк, был снят по рассказу Василия Шукшина. В нем рассказывается, конечно же, о людях, о том, какой контраст бывает у деревенской и городской жизни в современных реалиях…

- Режиссер фильма - ведущий методист отдела кино Алтайского государственного Дома народного творчества Андрей Есаулов, оператор-постановщик - Андрей Вершинин. Рассказчиком в фильме стал известный в крае журналист и радиоведущий Сергей Зубчук, - рассказывают в пресс-службе правительства края.

Актеры, снявшиеся в фильме – все тоже местные. Главный персонаж – артист МТА Виктор Синицин. Помимо этого увидеть себя в ленте смогут и жители села Сростки – родины Шукшина.

Церемония награждения призеров и победителей фестиваля состоится в октябре в Санкт-Петербурге.