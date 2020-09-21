Мартовской ночью 18-летний парень проник в чужой дом, а его за это осудили

Дело возбудили по 139 статье. Фото: Олег УКЛАДОВ

Похоже, причиной дурного поступка стала мартовская ночь. А как иначе объяснить поведение 18-летнего жителя Табунского района, который находился под домашним арестом?

Парень, повредив электронный браслет, решил зайти к местной жительнице вместе с двумя знакомыми. Увидев, что дом закрыт, подростки повредили замок и проникли внутрь жилища. Приход внезапные гостей не понравился хозяйке дома, и она сообщила о визитерах в полицию.

На них было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица). На днях дело рассмотрел суд и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. В отношении двух 16-летних подростков уголовное преследование прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной, пишет региональный следственный комитет.